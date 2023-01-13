Мы в ответе за тех, кого приручили? Кто виноват в нападениях бродячих собак

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Пока жители ругают бездомных животных, зоозащитники задают логичный и жестокий вопрос: а кто выбросил собак на улицу?

С наступлением холодов крайне агрессивными становятся бездомные собаки. Число их нападений по всей стране увеличилось кратно. Действуют они в стаях, окружают и нападают сзади: оказаться покусанным, или даже истерзанным бешенным животным, может каждый.

Но есть и те, кто такое поведение животных оправдывает: мол, это следствие! А причина — человек. Кирилл Солодков о жертвах зубастых агрессоров и их защитниках.

«Вот мы вышли из подъезда, идем никого не трогаем, и вот они несутся», — рассказывает пострадавшая.

Эту запись с камер наружного наблюдения Ирина до сих пор пересматривает с содроганием. Жительницу Екатеринбурга вместе с пятилетней дочкой едва не растерзала стая бездомных собак. Разъяренная свора из пяти особей набросилась прямо около дома и сразу же вцепилась в ребенка.

«Сумкой пыталась, сумкой, ребенка схватила на руки, но ребенок в одежде у меня килограмм 25 весит, пыталась побежать обратно в подъезд, в это время собаки сзади меня за ноги стали кусать, мы упали с ребенком», — заново переживает нападение женщина.

К счастью, неподалеку проходил мужчина, который спугнул животных громкими криками. К тому моменту собаки уже успели прокусить одежду девочки и оставить на ногах синяки и ссадины. Самой Ирине повезло чуть больше: она отделалась порванными сапогами. Но куда страшнее, по словам пострадавшей, психологическая травма.

«Мы возле дома сейчас вообще не гуляем, ничего. Выходим, опасаясь: ребенок стоит в подъезде, я бегу к машине, открываю машину, потом бегу за ребенком, все это быстро, моментально, оглядываясь по сторонам. Страшно, неприятно», — делится переживаниями женщина.

Пятилетней девочке понадобилась помощь психолога и курс уколов от бешенства. А ведь этой ситуации можно было избежать. На агрессивную стаю жители района жаловались свыше двадцати раз.

Специальные бригады выезжали в район несколько раз, но изловить стаю полностью так и не удалось. Как рассказывают местные жители, животные прячутся на территории строительных городков.

Двенадцать псов удалось поймать, стерилизовать и чипировать. Но после этого, по закону, их обязаны вернуть в среду обитания. При этом гарантии, что животные не станут агрессивными, никто дать не может. Илья Солдаткин стал жертвой нападения прямо во время утренней пробежки.

«Ни с того ни с сего выбежала одна собака, она на меня кинулась, ладно у меня была кожаная перчатка и куртка поверх нее, я подставил руку, она меня цапнула, ну хорошо, что не прокусила. Люди тоже видели собак и тоже переживают, как детей отправлять в школу одних, как они могут обороняться. Это опасно», — уверен житель Екатеринбурга.

На проблему уже обратили внимание в Следственном комитете. Ведомство организовало проверку.

А вот зоозащитники уверены, что агрессивность бродячих псов сильно преувеличена, и проблема вовсе не в них, а в отсутствии внятной программы по регулированию численности бездомных животных.

«Сейчас у нас вся работа с бездомными животными она борется уже со следствием. Но при этом мы не работаем с социальной проблемой бездомности. У нас получается, животное виновато, животное крайнее, но каким образом они оказалось на этой улице, что надо делать для того, чтобы они там не появлялись, вот эта работа как раз не ведется», — уверена директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

По результатам проверки следователей будет вынесено процессуальное решение. А пока жители окрестных домов запасаются перцовыми баллончиками и электрошокерами, чтобы хоть немного чувствовать себя безопасно.