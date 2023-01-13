Командование ВСУ вместо переброски «кинуло» солдат в Соледаре

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Власти Украины используют солдат, как живой щит, чтобы подольше оттянуть время до полного освобождения ДНР.

Украинское командование вновь бросило солдат на передовой. Об этом сообщили сами военные в телефонном разговоре с CNN.

«Мы пытались уйти сами, но они уже там. Если сегодня не будет приказа отступить, мы, скорее всего, не успеем отойти. Нам сказали, что мы будем отозваны. А теперь нас просто бросили», — пожаловался украинец.

Он сказал, что у подразделений закончилась еда, вода и что среди них есть раненые солдаты, уточнив, что у них еще остались боеприпасы. Информаций о подкреплениях или поставках боеприпасов и провизии также не поступало.

«Последняя эвакуация была три дня назад. Приказ был держаться до самого конца», — добавил один из членов ВСУ.

Украинец заключил, что невозможно так долго удерживать позиции только на моральном духе.

По данным врио главы ДНР, российские войска закрепились в центре Соледара, город находится под полным контролем. Украинские военные теряют живую силу в большом количестве в боях за город. Кроме того, есть информация, что в центре населенного пункта образовался котел, где ведутся городские бои.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему киевский эксперт назвал сдачу Соледара фатальным решением.