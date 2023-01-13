США начали массовую переброску танков и БМП в Восточную Европу

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Большое количество танков Abrams и Bradlеу, а также другой военной техники армии США прибыло в голландский порт Флиссинген.

Большое количество танков и военной техники армии США прибыло в голландский порт Флиссинген в среду, а затем направилось в Польшу и Литву в рамках программы укрепления восточного фланга НАТО. Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что партия включает в себя танки M-1 Abrams и боевые машины Bradley из боевой группы второй бригады первой кавалерийской дивизии из Форт-Худа, штат Техас.

«В этот порт прибывает около 1250 единиц военной техники», — цитирует агентство полковника Роберта Келлама, курирующего операцию с американской стороны.

В сообщении отмечается, что Вооруженные силы Нидерландов взяли на себя контроль безопасности на воде и охрану территории порта, где будут размещены боевые машины, прежде чем они продолжат движение на восток. НАТО усиливает свои боевые группы в государствах от Балтийского до Черного морей с момента начала спецоперации РФ на Украине.

В декабре Штаты уже перебросили в Польшу около 700 единиц военной техники, в том числе танки Abrams, в рамках программы «Atlantic Resolve». Стартовала она в 2014 году с целью усиления американского присутствия в Европе. Отдельные армейские части Вашингтон также направляет в страны восточного фланга НАТО.

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