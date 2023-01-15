Штраф за мусор по камерам: как это работает и где оспорить решение

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Новые правила уже начали действовать.

С 11 января 2023 года российских водителей начнут штрафовать по камерам за мусор, который те выбрасывают в неположенных местах. Речь идет о требованиях, закрепленных в статье 8.2 КоАП, которая регулирует правила обращения с отходами и касается не только водителей, но и пешеходов.

Основные поправки вступили в силу еще в июле 2022 года, однако именно с 11 января водителей смогут штрафовать за подобные нарушения порядка, зафиксированные камерами. Итак, для граждан, оставляющих мусор вне специально отведенных мест, штраф составит до пяти тысяч рублей. Для тех, кто выбрасывает мусор из авто, — до 30 тысяч рублей. Должностные лица заплатят больше — до 60 тысяч рублей. Юридическим придется раскошелиться — до 100 тысяч рублей.

Если мусор выгрузили в неположенном месте из грузовика, то штраф составит до 75 тысяч рублей. Для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, а юридических — до 200 тысяч рублей соответственно.

Постановления о штрафе выносят полицейские, а также сотрудники Государственного лесного надзора. Механизм применения закона прост: уведомление о санкциях отправят владельцу ТС (как штраф за нарушение ПДД). Если водитель не согласен с решением представителей власти, то ему будет нужно доказать свою невиновность.