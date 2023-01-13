В ДНР сообщили об окружении Артемовска
Советник Пушилина Кимаковский: российские войска взяли Артемовск в оперативное окружение
Фото: Сорокин Донат / ТАСС
Военные подходят к городу с двух сторон.
Российские войска близки к окружению Артемовска (украинское название Бахмут). Об этом заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
«Город сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города», — объяснил представитель властей в эфире федерального канала.
Он добавил, что по позициям неприятеля в районе города работает артиллерия.
Ранее сам Пушилин сообщал, что российская артиллерия в рамках продвижения в районе Артемовска ограничивает возможности для украинских сил и не дает перемещаться.
Отметим, путь к Артемовску фактически открыло освобождение Соледара.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему киевский эксперт назвал сдачу Соледара фатальным решением.