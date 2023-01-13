«Покойся с миром, Жерар Пике»: Шакира растоптала бывшего в новой песне

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Отношения певицы и футболиста продлились 12 лет, пара воспитывала двоих общих детей. Оказалось, спортсмен не был верным партнером. Его новой пассии, кстати, в песне тоже досталось.

Колумбийская певица Шакира (Настоящее имя Шакира Изабель Мебарак Риполь. — Прим. ред.) уничтожила бывшего избранника-футболиста, экс-игрока «Барселоны» Жерара Пике в новой песне. Трек, отсылающий к расставанию со спортсменом, она записала в дуэте с аргентинским диджеем Bizarrap в рамках 53-й части «музыкальных сессий». Текст песни разнес в пух и прах не только неверного Пике, но и его новую избранницу.

«Много качаешься, но мало работаешь мозгом»;

«Ты утверждал, что ты чемпион, но когда ты мне был так нужен, показывал худшую версию себя»;

«Я не вернусь к тебе, даже если ты будешь плакать и умолять»;

«Такая волчица, как я, не для таких, как ты»;

«Я желаю тебе всего наилучшего с моей заменой. Ты променял Ferrari на Twingo, ты променял Rolex на Casio», — это лишь часть убийственных строк, спетых Шакирой.

Как отметила в своей композиции певица, от любви до ненависти — один шаг. Воистину. Она также добавила, что своим поступком бывший не причинил боль, а сделал ее сильнее. Женщины, говорит, не плачут, они «выставляют счета». Такой счет не каждому по карману… В песне Шакира отчетливо выделила часть pique (Пике) в слове salpique (В переводе с испанского «брызгать», встречается в значении «отдача», «аукнется». — Прим. ред.).

Друг Жерара Пике Ибаи Льянос попрощался с ним, услышав композицию «Покойся с миром, Жерар Пике», — сказал сон в своем стриме. Он также пошутил, что слова про накачивание мышц сильно преувеличены. По словам приятеля, футболист ни разу в жизни не был в спортзале. Льянос сказал, что понял все отсылки и уколы в песне, кроме эпизода про тренировки.

Пике и Шакира расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Официальный брак пара так и не зарегистрировала, хотя у них за это время родились двое детей, Милан и Саша. По данным прессы, футболист изменял певице, одной из пассий была названа 23-летняя студентка Клара Чиа Марти, которая работала в его продюсерской компании. Видимо, ее обманутая артистка сравнила с часами Casio.

По одной из версий СМИ, спортсмен изменял исполнительнице прямо в их доме, и роман с юной любовницей длился довольно долго — девушка жила в особняке пары, пока Шакира путешествовала с детьми. Также футболиста уличали в связи с матерью его 17-летнего одноклубника Гави. После скандального разрыва Шакира выиграла суд по опеке над сыновьями. Теперь Пике может видеться с мальчиками только с согласия бывшей.

Ранее, писал 5-tv.ru, испанское правительство обвинило Шакиру в многомиллионных долгах по налогам.