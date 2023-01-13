Захарова осадила немецкую коллегу: «Бербок утратила право говорить о правде»

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Министр иностранных дел ФРГ заявила, что российский коллега прикрыл «вторжение» на Украину гуманитарной миссией помощи Донбассу и военными учениями.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок утратила моральное право рассуждать о правде и лжи после обнародования истинного назначения Минских соглашений. Такое заявление в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она прокомментировала обвинения Бербок в адрес российского коллеги Сергея Лаврова, якобы уличенного в обмане.

«На пресс-конференции в Москве я спросила Лаврова, как еще можно понимать 150 тысяч солдат на границе с Украиной, кроме как угрозу. Он ответил, что это обычные военные учения. Россия всегда заявляла, что ее цель — защита русскоязычного населения Украины. А потом мы видели, как Мариуполь сравняли с землей, как русские танки несли не детское питание, а смерть, страдания и разрушения всей Украине», — сказала глава МИД ФРГ.

Как отметила Захарова, на той самой пресс-конференции Бербок называла Лаврова «дорогим коллегой» и рассказывала о перспективах сотрудничества. Незалежную действительно упоминала во вступлении, подчеркивая, что сосредоточение российских военных близ границ страны выглядит как угроза. Но вопросы на эту тему позже задавала не она, а журналисты, и Лавров внятно ответил.

«Объяснили, что под „эскалацией“, которая сейчас звучит из уст многих западных политиков, имеется в виду наличие наших войск на собственной территории, проведение необходимых мероприятий по боевой подготовке. Этим занимается любая страна. Объяснили, что не можем принимать какие-то требования, касающиеся российских вооруженных сил на нашей собственной земле», — заявил министр.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Что касается громких слов о лжи, по мнению Захаровой, немецкому истеблишменту стоило бы «помалкивать» после откровений бывшего канцлера Ангелы Меркель. Обман, заметила пресс-секретарь МИД РФ — это все, что Бербок и ее предшественники вплоть до Франка-Вальтера Штайнмайера говорили о Минских соглашениях. С 2014 года они скрывали, что не намерены их исполнять, а документы были «попыткой дать время Украине, которое она использовала для того, чтобы стать сильнее».

«Про танк и детское питание — это какой-то каламбур, видимо. Детское питание, одежду, лекарства в Донбасс возили тоннами восемь долгих лет. А такие, как Анналена, заявляли, рассматривая белые фургоны из биноклей, что это „вторжение танков в фурах“… После стольких лет вранья о желании соблюдать Минские договоренности, продолжая врать сейчас, Анналена Бербок утратила любое моральное право говорить о правде и лжи», — заключила Захарова.

На днях в своей речи глава МИД Германии заявила, что нормальные отношения ее страны с «этой Россией» невозможны, и Берлин будет ужесточать санкции против Москвы, пока не закончится конфликт на Украине. Политик подчеркнула, что поставки оружия и финансирование Киева продолжатся, так как он «защищает и свободу Европы». Как ранее писал 5-tv.ru, канцлер ФРГ Олаф Шольц параллельно настаивает — нить переговоров с РФ не должна оборваться.

Похоже, что немецкие политики хоть как-то общаются между собой?