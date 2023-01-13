Будет непросто, но очень интересно: таро-прогноз на неделю с 16 по 22 января

Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann; 5-tv.ru

Таролог Айгуль Хуснетдинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем абсолютно во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Таролог Айгуль Хуснетдинова подготовила эксклюзивно для 5-tv.ru общий таро-прогноз на неделю с 16 по 22 января.

Основная энергия недели (карта Четверка мечей в перевернутом положении)

События будут развиваться стремительно, все процессы настроятся на ускорение. Если вы первую неделю января сидели и ждали новых впечатлений, то наконец жизнь снимется с паузы. Новые мероприятия, знакомства, общение — все будет активно вовлекать вас в водоворот событий.

Финансы (карта Двойка кубков в перевернутом положении)

В сфере денег и материального благополучия могут возникнуть проблемы. Они будут основаны на недопонимании и отсутствии четких договоренностей, потому что Двойка кубков нам говорит о том, что нужно найти компромиссы, соблюсти баланс в отношениях для того, чтобы финансовая сфера была гармоничной.

Вам нужно будет договариваться с руководством для того, чтобы решить, какие должностные обязанности вы хотите выполнять для того, чтобы, например, получить повышение. Или, возможно, вам придется объяснять вашему партнеру, на что вы потратили деньги из вашего общего бюджета.

Здесь дело даже не столько в деньгах будет, сколько в переговорах, и, скорее всего, они будут не очень благоприятными и не слишком удачными. Все будет базироваться на эмоциях, поэтому имейте в виду, что если вы хотите, чтобы дальше ваши финансы пошли в гору, то вам нужно научиться договариваться и выстраивать правильную линию поведения, отстаивать свои личные границы, чтобы защитить свои интересы.

Здоровье (карта Смерть в перевернутом положении)

Здесь тоже возможно появление проблем, причем прямо на ровном месте. Положение достаточно неблагоприятное, оно может говорить о риске смертности из-за каких-то заболеваний. Карта предупреждает о том, что даже незначительная простуда может обернуться большой серьезной проблемой, поэтому если вы чувствуете, что с вашим состоянием что-то не так, то обязательно сходите провериться к врачу.

Также не забывайте о рисках случайных проблем — ДТП или несчастных случаев. Имейте в виду, что неделя в сфере здоровья обещает быть неблагоприятной. Укутайтесь сто раз, чтобы не заболеть, примите все возможные способы профилактики, лишь бы с вами ничего не случилось.

Личная жизнь (карта Шестерка пентаклей в прямом положении)

Пришла пора уделять время своим близким и перестать думать только о себе любимом, необходимо найти в своем плотном расписании возможность побыть рядом с родными людьми. Желательно даже вспомнить старых знакомых и дальних родственников для того, чтобы укрепить хорошие отношения со своим окружением.

Благоприятны будут серьезные разговоры со своими вторыми половинками — причем не о каких-то романтических делах, а скорее о том, чего вы дальше хотите от ваших отношений и куда ваши чувства развиваются. Когда вы узнаете, что на самом деле у вашего партнера на сердце, то сможете лучше простроить дальнейший общий жизненный путь.

Совет на неделю (карта Справедливость в перевернутом положении)

Карта говорит о том, что вам нужно обратить внимание на все то, что в вашей жизни идет не так, как вы хотите, и начать вносить серьезные изменения. Ничто не вечно, а жизнь достаточно быстро бежит. Пришло время подумать, куда вы идете и чего хотите, провести глубинный анализ своих ценностей и жизненного пути.

Пора ставить цели, но не просто «я начну новую жизнь с понедельника», а какие-то цели, которые соответствуют вашей душе, вашему внутреннему пониманию. И если что-то сейчас в вашей жизни идет не так, то это как раз повод призадуматься, нужно ли это вообще вам дальше.

Самый основной совет — это жить праведно и правильно. Если что-то не соответствует вашему внутреннему пониманию верного пути — может, вы не с тем человеком, может, вы не на той работе, может, физическая активность, которой вы занимаетесь, вас не радует, то как раз нужно подумать и принять тяжелое решение, что от чего-то пора избавляться. Совет очень жесткий, но только так можно духовно и личностно вырасти.

Неделя будет непростая. Но очень интересная.

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