Проблемы с сердцем и пневмония: что будет, если не лечить грипп

Врач: если вовремя не вылечить грипп, то человек может умереть за считанные часы

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Самое опасное осложнение при заболевании — гриппозная пневмония.

Грипп — это острая респираторная вирусная инфекция. Если его не лечить, это может вызвать серьезные осложнения, вплоть до смертельного исхода. О том, кто находится в группе риска и какие симптомы указывают на то, что у вас — осложнения, рассказал «Вечерней Москве» врач-иммунолог Владимир Болибок.

Какие могут быть осложнения при гриппе

Естественно, определять самостоятельно, есть ли у вас осложнения нельзя. По словам врача, можно просто обратить внимание на сильный кашель, головную боль и перебои в работе сердца. Но уже точную диагностику нужно проводить у специалиста.

Тем не менее, есть ряд осложнений, который встречаются у большинства пациентов с гриппом.

гриппозная пневмония;

бактериальная инфекция;

гриппозный миокардит;

гриппозный энцефалит;

Синдром Рейе;

гайморит;

синусит;

мастоидит.

Самое опасное из этого списка — гриппозная пневмония, которая сопровождается тяжелым воспалением легких и кровоизлияниями, которые идут в легочную ткань. Именно она часто приводит к летальному исходу.

По словам врача, к пневмонии может быстро присоединиться бактериальная инфекция. Это приводит к тому, что одно осложнение наслаивается на другое и пациент погибает.

Кроме пневмонии при гриппе может развиться гриппозный миокардит — воспаление мышцы сердца

«Не сам вирус вызывает воспаление, а его токсическое воздействие на мышцу сердца. Грипп выделяет гемагглютинин и нейраминидазу. Эти ферменты являются токсикантами. Воспаление мышцы сердца может приводить к сердечной недостаточности, вызывать аритмию и остановку сердца», — рассказал эксперт.

По его словам, еще одно опасное осложнение — это гриппозный энцефалит, который возникает также от воздействия токсичных ферментов, выделяющих вирус. Данное осложнение может вызвать кровоизлияние и воспаление тканей мозга.

Кроме того, при гриппе может возникнуть редкое, но смертельно опасное осложнение — Синдром Рейе. Оно характеризуется острой энцефалопатией и печеночной дисфункцией. И осложнения в придаточных пазухах носа, например, гайморит и синусит, а также мастоидит.

Кто в группе риска

Осложнениям при гриппе в большей степени подвержены непривитые люди. Кроме того, если человек сделал прививку от гриппа, это не значит, что он полностью защищен от пневмонии или миокардида. Чем старше заболевший, тем опаснее может быть течение гриппа.

Также Болибок предупредил о таком явлении, как молниеносный грипп. Эта форма болезни способна привести к летальном исходу за короткий промежуток времени, так как у него резко отказывают все системы организма. Ему могут быть подвержены люди всех возрастов. Но в большей степени умирают молодые пациенты.

Врач также посоветовал вовремя начинать лечение от любой болезни и тогда все будет хорошо.

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