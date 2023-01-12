Самые гостеприимные: «Точка на карте» и «Дача Винтера» завоевали престижную премию

Фото: Пресс-служба сети отелей "Точка на карте"

Престижная и самая ожидаемая Всероссийская премия Russian Hospitality Awards объявила финалистов в сфере гостеприимства.

Сеть отелей «Точка на карте» и парк-отель «Дача Винтера» стали финалистами Russian Hospitality Awards сразу в трех номинациях.

«Отели «Точка на карте. Видлица» и «Точка на карте. Приозерск», стали финалистами в категории «Лучший отель 3*», парк-отель «Дача Винтера» стал одним из лидеров в номинации «Лучший загородный отель», а одним из главных претендентов на победу в номинации «Открытие года» стал отель «Точка на карте. Лодейное Поле», — говорится в сообщении.

Экспертное жюри оценивало участников премии по критериям, соответствующим каждой номинации. Члены жюри Russian Hospitality Awards — это профессионалы в различных областях, связанных со сферой гостеприимства: эксперты в области туризма, отельеры, рестораторы и специалисты по кадрам и сервису, а ресторан прошел проверку тайным гостем.

Russian Hospitality Awards — это ежегодная премия и церемония награждения лучших отелей России. В 2023 году общее количество участников составило 632 из всех регионов страны, из них 364 прошли во второй этап конкурса. В финал прошли только 116 в 23 номинациях. Подведение итогов Russian Hospitality Awards 2022 состоится 7 марта в Москве.

«Точка на карте»

Отели «Точка на карте» — новый виток в развитии внутреннего туризма и образец для создания качественных инфраструктурных проектов, соответствующих запросам современного путешественника. Это архитектурные решения, бережно интегрированные в природный ландшафт, и удобное место для тех, кто хочет открыть для себя достопримечательности Карелии и Ленинградской области. Все отели расположены вокруг крупнейшего озера Европы — Ладоги — в Приозерске, Сортавале, Видлице и Лодейном Поле.

Парк-отель «Дача Винтера» и ресторан «Густав Винтер»

«Дача Винтера» — парк-отель на берегу Ладоги, популярный среди поклонников экотуризма, любителей активного отдыха с исследовательским опытом погружения в историю и культуру региона.

Здесь находится ресторан «Густав Винтер», который знакомит гостей с аутентичной кухней и акцентом на локальные специалитеты. В меню органично отражена природа карельской местности с блюдами из лесных грибов и северных ягод, мяса дичи. Национальный колорит аккуратно подчеркнут ухой «Лохикейтто». Достояние Ладожского и Онежского озер — местная рыба — представлена в тартаре из карельской форели, скоблянке из онежского налима и сугудае из судака. На десерт гости могут попробовать нежное морошковое облако и велюровый ягель.

«Точка на карте» и «Дача Винтера» — локальные опорные точки нового концептуального тура «Энергия Ладоги» — победителя Всероссийского проекта туристических маршрутов «Открой свою Россию», получившего рекомендацию Ростуризма на соискание статуса «Национальный брендовый маршрут» (разработан партнером сети отелей — туроператором «Игора Тур»).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спорт-отель «Игора» признан лучшим местом для отдыха и развлечений в 2022 году.