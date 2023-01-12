Русскую красоту не отменить! В США стартовал конкурс красоты «Мисс Вселенная»

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В последний раз самую красивую женщину во Вселенной выбирают в традиционном формате. На следующий год правила будут уже не те.

Русскую красоту не отменили на конкурсе «мисс Вселенная». Исключить участницу из России настаивала Украина. Победительницу назовут в субботу.

А пока в США прошло дефиле в народных костюмах. Наша Анна Линникова вышла как императрица в наряде который нескромно назвали «Корона российской империи». Мини-платье украсили 50 тысяч кристаллов и речной жемчуг. Дополнили образ бархатная накидка винного цвета и сверкающая тиара.

У представительницы Сальвадора свое представление о роскоши. Она оделась в костюм биткоина. Дело в том, что ее страна совершила настоящую финансовую революцию, первой в мире сделав криптовалюту законным платежным средством.

А вот что народного в костюме представительницы Украины публика пытается понять до сих пор. У девушки был меч в руках и крылья за спиной. В целом она была похожа на героиню комиксов. А кто-то сравнил ее с американской статуей Свободы.

Мисс Вселенная в последний раз проходит в традиционном формате. Со следующего года в конкурсе могут участвовать беременные, замужние и даже те, кто сменил пол.