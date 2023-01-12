Почти полмиллиарда рублей выделили в России на проекты НКО в Донбассе

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Среди приоритетных — помощь раненым, детям, а также людям, оказавшимся в трудной ситуации.

Проектам некоммерческих организаций в новых регионах выделят президентские гранты на полмиллиарда рублей в этом году. Об этом рассказал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко по итогам координационного совета по распределению грантов. По его словам, теперь НКО из Донбасса смогут подавать заявки напрямую

«У нас почти полмиллиарда рублей выделяется на проекты, которые полностью реализуются непосредственно на территории новых регионов России, Донбасс, ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской области. Кстати, у нас уже не только участвуют в конкурсе, но и среди победителей есть некоммерческие организации, которые прямо родом из Донбасса», — добавил Кириенко.

В целом, по словам Сергея Кириенко, приоритетными стали проекты помощи раненым, детям и людям, оказавшимся в трудной ситуации.