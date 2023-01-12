До минус 73 градусов мороза опустилась температура в Красноярском крае

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Аномальные холода, по сообщению Росгидромета, ожидаются также в Якутии и Иркутской области, а также на Урале.

Температурный рекорд Северного полушария побит в Красноярском крае. В поселке Ессей столбики термометров опустились до отметки минус 73 градуса. Показатели ниже на нашей планете фиксировали только в Антарктике.

Сейчас, если так можно выразиться, потеплело — уже минус 66. Аномальные холода, по сообщению Росгидромета, ожидаются также в Якутии и Иркутской области, а также на Урале.