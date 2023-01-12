Тысячи воронок от снарядов на снегу: как выглядит Соледар из космоса
Опубликованы фото освобожденного Соледара из космоса
Фото, видео: 5-tv.ru
Еще летом прошлого года все дома в населенном пункте были целыми, позднее в них украинские боевики оборудовали огневые точки.
Впервые появились снимки Соледара из космоса, которые лучше всего иллюстрируют, насколько были интенсивными бои за город.
Например, на этом фото — пригород, важная транспортная развязка, по которой шло снабжение группировки ВСУ. Территория вся испещрена следами от прилета снарядов. В негативе это выглядит особенно впечатляюще.
А вот так сам город выглядел еще летом того года. В сравнении даются свежие снимки с уничтоженными зданиями, где украинцы оборудовали огневые точки, и воронками от тысяч снарядов на снегу.
По имеющейся информации, основные украинские подразделения из Соледара либо бежали, либо нейтрализованы. Сейчас в городе идет активная зачистка.