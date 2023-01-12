Павел Воля ушел из Comedy Club? На шоу представят нового ведущего

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Андрей Бебуришвили снова заменил ключевую звезду передачи.

В эту пятницу на российском телевидении выйдет первый выпуск юмористического шоу Comedy Club в этом году. И снова изменения в составе ведущих — вместе с бессменным Гариком Харламовым встречать гостей будет Андрей Бебуришвили. Как пишет портал 7Дней.ru, комик займет место Павла Воли.

«Друзья, вслед за мной Comedy Club покинул и Павел Воля. Поэтому встречайте: новый ведущий Comedy Club — Андрей Бебуришвили. Следующий выпуск проведут два Бебура», — пошутил Харламов.

До этого Бебуришвили заменял Харламова. Комик продолжает постепенно «вытеснять» резидентов популярного шоу.

К слову, среди гостей первого в этом году выпуска будут блогеры Карина Кросс и Дима Масленников. Также на сцене, как и всегда, выступят Тимур Батрутдинов, Марина Кравец и Демис Карибидис.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гарик Харламов объявил об уходе из Comedy Club.