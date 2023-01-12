Павел Воля ушел из Comedy Club? На шоу представят нового ведущего

Рита Миронова 20

Гарик Харламов заявил об уходе Павла Воли из Comedy Club

Павел Воля ушел из Comedy Club? На шоу представят нового ведущего

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Андрей Бебуришвили снова заменил ключевую звезду передачи.

В эту пятницу на российском телевидении выйдет первый выпуск юмористического шоу Comedy Club в этом году. И снова изменения в составе ведущих — вместе с бессменным Гариком Харламовым встречать гостей будет Андрей Бебуришвили. Как пишет портал 7Дней.ru, комик займет место Павла Воли.

«Друзья, вслед за мной Comedy Club покинул и Павел Воля. Поэтому встречайте: новый ведущий Comedy Club — Андрей Бебуришвили. Следующий выпуск проведут два Бебура», — пошутил Харламов.

До этого Бебуришвили заменял Харламова. Комик продолжает постепенно «вытеснять» резидентов популярного шоу.

К слову, среди гостей первого в этом году выпуска будут блогеры Карина Кросс и Дима Масленников. Также на сцене, как и всегда, выступят Тимур Батрутдинов, Марина Кравец и Демис Карибидис.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гарик Харламов объявил об уходе из Comedy Club.

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