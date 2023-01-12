Отец впавшего в кому Костомарова опроверг информацию о купании сына в проруби

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В СМИ появилась информация, что накануне своей госпитализации олимпийский чемпион «лечился», окунаясь в ледяную прорубь. Теперь он в реанимации на ИВЛ.

Отец российского фигуриста и олимпийского чемпиона Романа Костомарова, попавшего в реанимацию с пневмонией, впервые дал комментарий по поводу госпитализации сына. В беседе с журналистами «Матч ТВ» Сергей Костомаров заявил, что ни в какую прорубь его сын не окунался, это всего лишь слухи.

«Нет, это неправда. И Рома ни от чего не лечился сейчас. Он просто где‑то простудился. Он спортсмен, тренированный. Я вообще в шоке, что он так серьезно заболел и где он мог так простудиться», — прокомментировал Сергей.

Чтобы быть в курсе состояния сына, мужчина находится на связи с его супругой Оксаной.

«Сказали, переводят его в Коммунарку. Наверное, ковид. У нас же какие врачи? Мне позвонил младший сын, сказал, что где-то в новостях написали, что подключили его к вентиляции легких. Это кошмар. Где он мог (заболеть - Прим. ред)?» — цитируют отца фигуриста журналисты «360».

Известно, что у Романа Костомарова начался сепсис в легких. Состояние спортсмена остается стабильно тяжелым. Он находится на ЭКМО и подключен к аппарату ИВЛ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем грозит Роману Костомарову сепсис в легких.