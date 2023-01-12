Лолита хочет вернуться к прошлому после расставания с молодым кавалером

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Знаменитая вокалистка чувствует себя молодой и красивой, однако с цифрой в паспорте не поспоришь.

Певица Лолита Милявская не успела моргнуть, как пролетело больше полувека жизни. В ноябре этого года вокалистка отмечает круглую дату — 60 лет. Конечно, день рождения не скоро, однако исполнительница уже планирует корпоративную программу на праздник. С одной стороны артистка хочет экспериментов, а с другой — вернуться к прошлому. Чтобы определиться с тематикой звезда задала вопрос у поклонников.

«Как Вы думаете, нужно что-то из совсем старых песен, период „Академии“, к примеру, заново брать?⁣⁣», — приводит ее слова dni.ru.

Как отмечается в издании, Милявская совсем не беспокоится из-за внушительной цифры в паспорте. Секрет вечной молодости — душевное равновесие. Красавица просто не верит, что скоро разменяет седьмой десяток. Главное чувствовать энергию жизни в сердце и ни в чем себе не отказывать.

Тем более, на свой реальный возраст Лолита даже не выглядит, по мнению поклонников. Ее стройное тело, обворожительная улыбка и яркая искра в глазах отлично скрывают года.

Да и мужчин вокалистка выбирает под стать душевному возрасту. Например, молодого экс-избранника Дмитрия Иванова. Правда, с ним исполнительнице пришлось попрощаться, возлюбленный оказался любителем посмотреть «налево».

Однако звезда не отчаивается. Тем более, личная жизнь у Милявской стоит не на первом месте. Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Лолита не хочет выходить замуж.