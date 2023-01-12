«Душевная боль»: психолог объяснил «игры со смертью» музыканта Шарлот

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; Личный архив Ильи Суслова; 5-tv.ru

Возможно, молодому артисту и правда срочно нужна психологическая помощь.

Певец Шарлот продолжает пугать своих поклонников сообщениями о смерти, но никто так и не догадался, что у молодого человека могут быть серьезные психологические проблемы.

Сегодня на официальной страничке Эдуарда Шарлота появились сообщения, что певец ушел из жизни на 25-м году жизни. Многие заподозрили, что это фейк, так как в прошлом году он уже «убивал» себя.

Почему происходит так, что артист в свои 25 лет ведет себя, как подросток? Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал психолог Илья Суслов.

Начать надо с того, считает врач, что человек, который употребляет наркотики — уже, априори, безответственный.

«Тут два момента. Бывает, что это чисто подростковые дела. Очень многие подростки фантазируют на тему того, что, мол, мы умрем, а вы меня будете жалеть. Им интересно, кто придет на их похороны», — говорит психолог.

По его мнению, музыкант таким образом пытается привлечь к себе внимание.

«С другой стороны, для любого зависимого (алкоголь, наркотики) человека такое поведение — ускорение приближения смерти. Это все от того, что их жизнь трезвая — невыносимая. Проблема-то не в алкоголе и наркотиках, а в невыносимости трезвости. Несмотря на их признание, деньги и успех. Психотрамва детства в нем резонирует, и он не может наслаждаться жизнью, несмотря на свое богатство. Внутри него серьезнейшая душевная боль, а алкоголь и наркотики — это обезболивающие. Как таблетка от головной боли», — добавил Суслов.

Также он отметил, что у артиста вполне могли быть какие-то неразрешенные конфликты с родителями. Однако, по мнению психолога, творческие люди, как правило, выражают свои негативные эмоции немного по-другому.

«Творчество — это сублимация. Многие великие картины и произведения были написаны в результате стресса. Человеку было плохо и ему нужно с этим справляться. Просто есть безопасные способы и один из них — творчество. Свою боль ты трансформируешь во что-то хорошее», — заключил эксперт.

Конечно не исключено, что все это эпатажное поведение Шарлот — всего лишь обычная пиар-акция. Но молодому человеку явно стоит обратиться за помощью.

Эдуард Шарлот родился в Самаре и с юных лет начал заниматься музыкой. Прославился молодой человек после того, как солист группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный разместил в личном блоге его каверы. В 2019-м Шарлот выпустил мини-альбом «Буду спать или нет?», записанный на лейбле Sony Music. В том же году исполнитель принял участие во втором сезоне шоу «Песни на ТНТ».

Ровно год назад певец уже пугал подписчиков новостью о своей скоропостижной гибели. 15 января 2022 года в социальной сети он опубликовал надпись «1998-2022» на черном фоне и оставил слова «покойся с миром».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 24-летний певец Шарлот снова объявил о своих похоронах.