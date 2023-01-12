Актер из «Метода» и «Молодежки» умер в 52 года

Актер Дмитрий Сидоров из «Метода» и «Молодежки» умер в 52 года

На счету знаменитости 47 работ в кино и сериалах.

Киноактер Дмитрий Сидоров умер на 53-м году жизни 5 января. Однако известно общественности об этом стало только сейчас. Скорбный пост друзья знаменитости опубликовали в социальных сетях.

Прощание с актером состоялось накануне 11 января в храме Серафима Саровского в Москве. О причинах смерти не сообщается.

На счету Дмитрия Сидорова 47 работа в кино и сериалах. Наиболее популярные — «Ольга», «Молодежка», «Метод», «Антикиллер», «Балабол», «Гоголь» и «Гусар».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти звезды сериала «Ликвидации» Михаила Дроботова в Одессе. К слову, причины его кончины тщательно скрываются.