Захарова: Кто такой Пушкин по сравнению с Бандерой? Гоголю приготовиться!

Фото, видео: Марченко Владимир / ТАСС; МИД РФ; 5-tv.ru

Один из киевских книжных магазинов принимает на макулатуру книги русских писателей, чтобы помочь украинским военным.

Действия киевских властей по переименованию улиц, названных в честь писателя Александра Пушкина в улицы имени националиста Степана Бандеры, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Киевские власти намерены узаконить преодоление последствий русификации и борьбу с сотнями названий улицы Пушкина. Ну конечно, кто такой Пушкин по сравнению с Бандерой. Мне интересно, до Гоголя-то доберутся. Я думаю, что недалек тот час, когда и Гоголя будут точно так же вымарывать из истории Украины», — сыронизировала дипломат на брифинге.

Она добавила, что глава Укроминкульта Александр Ткаченко заявлял о внесении соответствующего законопроекта в Верховную Раду. Кроме того, по предположению Захаровой, незавидная участь может постигнуть барельефы и памятники Гоголя.

К слову, один из киевских книжных магазинов принимает от жителей книги русских писателей, отправляя их на макулатуру для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее 5-tv.ru писал о том, каким нестандартным методом российские военные засекают артиллерию ВСУ.