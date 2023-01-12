США сожрут сами себя: мода на каннибализм ведет к риску генетических патологий?

Фото, видео: www.globallookpress.com / scully; Личный архив Ильи Захарова-Гезехуса; 5-tv.ru

Иногда выражение «на вкус и цвет товарищей нет» воспринимается слишком буквально.

В последнее время в западной культуре поднимается тема каннибализма. Неужели существует логическое оправдание чудовищной трапезе? Кажется в США его уже нашли. На 79-м Венецианском кинофестивале в этом году был представлен фильм Луки Гуаданьино «Целиком и полностью». Он рассказывает о парочке каннибалов, которые путешествуют по Штатам, ищут смысл жизни и едят людей. В Венеции картине аплодировали десять минут, однако многие критики и зрители сморщились от отвращения.

Стоит отметить, что каннибалы существуют не только в кино. Например, в африканских племенах подобная практика не считается дикой. Может, на генетическом уровне такие пристрастия к еде нормальны? По крайней мере, в дикой природе часто встречаются примеры поедания себе подобных. Чтобы детальнее разобраться в жутком вопросе, 5-tv.ru обратился к доктору биологических наук Илье Захарову-Гезехусу.

«Каннибализм достаточно широко в живой природе распространен. Я работаю с жуками, божьими коровками, занимаюсь их разведением. Мать может съесть отложенные яйца, если не хватает корма. Личинки поедают друг друга, то есть, сестры могут съесть своих братьев. В живой природе это не запрещено и при недостатке пищи, конечно, не у всех, но у некоторых видов каннибализм возможен», — заявил эксперт.

При этом не только насекомые славятся тем, что могут питаться собственными собратьями. По словам Захарова-Гезехуса, подобное явление встречается у некоторых обезьян. Например, шимпанзе в основном питаются растительной пищей, но иногда охотятся за приматами других видов.

В том числе люди также грешат подобным. Некоторые племена охотно употребляли в пищу себе подобных. Для них это было что-то вроде ритуального обряда — съесть мозги умерших родственников.

«К выбору пищи некоторые люди генетически склонны к вегетарианскому питанию, а другие не могут жить без мяса — определенный обмен веществ. Возможно, тоже генетический доминированный», — объяснил доктор биологических наук.

Однако не всегда каннибализм обусловлен жуткими традициями. Например, если люди слишком долго голодают, то их психика начинает меняться, добавляет эксперт. На фоне тяжелого голода людям приходится идти на крайнее меры, поэтому подобные случаи тоже встречались в истории.

Ранее 5-tv.ru сообщал мнение российского продюсера Иосифа Пригожина о популяризации каннибализма на Западе.