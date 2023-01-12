«Огромный разрыв»: преподаватель из Великобритании поражен жизнью в РФ после СВО

Преподаватель из Великобритании Титов удивился жизни в РФ спустя почти год после начала СВО

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Западные журналисты пугают местный народ страшилками о «чудовищной» жизни россиян, но в какой стране люди бедны по-настоящему?

Приезд в Россию спустя десять месяцев после начала спецоперации сильно удивил преподавателя Королевского университета Белфаста, доктора философии Александра Титова. По его словам, происходящее в стране стало «сюрпризом» для незнающего человека. Об этом он написал в материале для портала The Conversation.

В статье автор отметил, что приезжал на родину около года назад, теперь захотел посмотреть, как изменилось государство после начала СВО. Когда философ оказался в Санкт-Петербурге, то привычный ритм северной столицы впечатлил его.

«Первым сюрпризом было то, насколько нормальной была жизнь. Несмотря на все сообщения СМИ о гибели и мраке в результате западных санкций, все работает так же, как и раньше. Внутренний банкинг работает, зарплаты и пенсии выплачиваются вовремя, вездесущая электронная коммерция бурлит, магазины забиты продуктами питания», — отметил Титов в публикации.

Правда, одной из трудностей оказались высокие цены на запчасти для транспорта. При этом такие изменения не критичны, ведь очередные поставки продолжают приходить. Никакого дефицита нет и в помине, даже западные товары продолжают заполнять полки магазинов. По мнению преподавателя, российский рынок подстроился под нынешние реалии и избежал краха в бизнесе.

«Один из самых больших уроков из моей поездки — это огромный разрыв между представлениями о России на Западе и тем, что вы видите, когда приезжаете туда», — подытожил уроженец РФ.

К слову, недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что бизнес проворно занял ниши ушедших западных компаний. По его словам, любая организация, работающая на российском рынке, будь то иностранная или отечественная, способствует «развитию нашего народного хозяйства, то бишь экономики».

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