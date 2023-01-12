Укол в адрес Прилучного: за что Муцениеце публично унизила бывшего мужа

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Вслед за Кристиной Асмус актриса решила пожаловаться публике на бывшего мужа и сделала это в день рождения их общего сына.

Актриса Агата Муцениеце в день рождения сына опубликовала в своем Instagram* пост, в котором не только поздравила наследника, но и публично унизила отца мальчика — своего бывшего супруга Павла Прилучного.

«Ты очень хороший друг, хороший мужчина, честный и достойный. Я горжусь тобой вне всяких сомнений! Расти таким же дальше и не бери пример со своих родителей», — обратилась звезда «Закрытой школы» к сыну Тимофею.

В отличие от Кристины Асмус, Муцениеце не стала прилюдно заявлять, что бывший муж не оставил им с ребенком ни копейки, но дала понять, что самостоятельно растит сына и строит их жилище за собственные деньги.

«Благодаря тебе я выполнила все три важнейших пункта: родила сына, посадила дерево и достраиваю для нас маленький и уютный домик», — гордо заявила актриса.

Некоторые подписчики возмутились этим словам, ведь Павел Прилучный уделяет достаточно внимания своему сыну, в том числе в материальном плане.

«Павел полностью оплачивает обучение, отпуск и шмотки. В чем ее геройство? Это укол в адрес Прилучного. Папа в воспитании сына активно участвует, и все выходные они у него», — написали поклонники.

Прилучный проводит много времени с детьми от предыдущего брака даже будучи в отношениях с актрисой Зепюр Брутян. Он часто берет сына Тимофея и дочку Мию на прогулки вместе со своей новой супругой. К слову, в соцсетях появились слухи, что она скоро подарит актеру наследника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Павел Прилучный поздравил своих детей с Новым годом.

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