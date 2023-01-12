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Знаменитость никогда не ставила себя выше остальных, однако сверстники проявляли к ней повышенный интерес.

Актриса Ольга Тумайкина призналась, что пережила буллинг в школьные годы. По словам артистки, в подростковое время она не слышала доброго слова от сверстников. Об этом героиня сериалов рассказала в интервью изданию «Вокруг ТВ».

Звезда экрана отметила, что в ее детстве не было модного слова «буллинг», тогда общество называло это «байкот». Чаще всего проблемы с одноклассниками возникали у нее из-за «несовпадения симпатий».

«Я считаю, что уже тогда была умна, самодостаточна, понимала, чем хочу заниматься. Хотя я не задирала нос, у меня было слишком много других забот, чтобы перед кем-то красоваться. Но меня задирали, как же они тогда говорили… вспомнила: «Ты что? Считаешь себя лучше других?» — делилась воспоминаниями актриса.

В школьные годы Тумайкина усердно училась и помогала работающим родителям следить за братом. На байкоты артистка старалась не реагировать и каждый раз пережидала, когда давление на нее закончится. Однако, по словам актрисы, терпения иногда не хватало, и отпор она давала достаточно жестко.

«Я довольно бесстрашный человек. Это свойство моего характера», — добавила в завершение беседы Тумайкина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тумайкина подозревает домработницу в краже драгоценностей.