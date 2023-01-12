«Большие проблемы»: Тодоренко раскрыла подробности личной жизни с Топаловым

Регина Тодоренко рассказала о трудностях в отношениях с мужем Топаловым

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Причиной конфликта знаменитой пары стал образ жизни Топалова.

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о трудностях в семейной жизни с мужем Владом Топаловым. С проблемами звездная пара столкнулась, когда спала волшебная пелена новогодних праздников. Об этом пишет сайт dni.ru.

Звезда «Орла и решки» призналась, что у них супругом произошла неприятная ситуация. Певец после праздников решил заняться собой: устроить разгрузочные дни и настроить правильный режим. Все это мероприятие артист назвал «чисткой Чингисхана», а в рационе Топалова появились непривычные продукты питания: чеснок, специи, капуста. Подобные новшества не оценила супруга исполнителя.

«У нас с мужем большие проблемы», — написала Тодоренко.

32-летняя телеведущая и музыкант сыграли свадьбу в 2018 году. Почти сразу у пары появился ребенок. Тодоренко подарила Топалову сына, а уже в 2022 году в семье случилось еще одно пополнение. Маленькие дети не стали помехой для молодых родителей, и они продолжили регулярно появляться в новых проектах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Регина Тодоренко решилась на поцелуй с другим мужчиной.