Обошлось: Виктория Боня опровергла информацию о госпитализации при восхождении

Ведущая Боня вышла на связь и опровергла свою госпитализацию при восхождении на гору в Чили

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; Instagram* / victoriabonya

Селебрити ударилась в экстремальные походы. Одна из ее целей — высочайший вулкан на Земле Охос-дель-Саладо.

Телеведущая Виктория Боня опровергла информацию о своей госпитализации. Селебрити вышла на связь в социальных сетях.

«Так сложилось, что у нас здесь в горах классный интернет. Пока я здесь, у нас будет два-три дня перерыва, мы будем мало, что делать. Поэтому, если есть какие-то вопросы — задавайте. Может быть, хотите, чтобы я что-то показала», — сказала знаменитость.

Перед этим в СМИ появилась информация о плохом самочувствии бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2». Говорилось, что модель жаловалась на головные боли, которые были настолько сильными, что не помогали никакие обезболивающие препараты.

В связи с этим, предполагалось, что ее должны были госпитализировать. Также сообщалось, что поклонники недоумевали и задавались вопросом, зачем Боня себя истязает, если плохо переносит горную болезнь. Но Боня в социальных сетях выложила несколько скриншотов новостей о своей госпитализации и ехидно подписала их одной фразой.

«Такое ощущение, что они прям ждут моей смерти», — написала звезда.

К слову, 43-летняя блогер упоминала стоимость поездки в Чили, которая обошлась бизнесвумен в пять тысяч евро только за само восхождение. Такую же сумму она выложила за снаряжение и еще столько же за билеты туда и обратно. В пересчете на рубли женщина выложила два с половиной миллиона.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Виктория Боня может не выдержать новые восхождения. В частности, кардиолог Наталья Чистова рекомендовала телезвезде пройти медобследование перед следующим походом и потренировать организм в кавказских горах. Речь шла о тревожных сигналах, проигнорированных Боней, а именно, об одышке, тахикардии и доведении организма до гипоксии. Таким образом, если при этих факторах вовремя не остановиться, привыкнув к нехватке кислорода, дело может кончиться трагедией.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.