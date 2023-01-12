Чемпион мира по практической стрельбе Бальестерос скончался от выстрела в голову

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo

Спортсмена и действующего офицера полиции нашли в его автомобиле на парковке у торгового центра в Мадриде.

Испанский спортсмен, чемпион мира по практической стрельбе Хорхе Бальестерос скончался во вторник в Мадриде в возрасте 39 лет. Как пишет издание Marca, информацию подтвердили в Королевской испанской олимпийской федерации стрельбы (RFEDETO). Причина смерти — огнестрельное ранение в голову. Еще живым мужчину обнаружили в его автомобиле на парковке у торгового центра La Vaguada в Мадриде.

Врачи немедленно доставили знаменитость в столичную Университетскую клинику Ла Пас, но спасти его не смогли. Спортсмен умер в больничной палате на следующий день. Отмечается, что Бальестерос был действующим офицером национальной полиции. У него остались жена и двое детей. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

«RFEDETO выражает свое опустошение в связи с ужасной потерей великого стрелка и исключительного человека, джентльмена в спорте и в жизни», — сказано в сообщении организации о смерти.

Цель практической стрельбы — набрать как можно больше очков: участники соревнований показывают мастерство владения оружием в разных положениях и помещениях, а также на открытых территориях, отрабатывают тактические задачи. Помимо чемпионата мира в 2017 году Бальестерос выиграл три чемпионата Европы, шесть состязаний «Extreme Europe Open» и 17 чемпионатов Испании.

Последним соревнованием Хорхе Бальестероса был чемпионат мира, прошедший в Паттайе (Таиланд) полтора месяца назад. Он квалифицировался пятнадцатым и уступил титул победителя 22-летнему американцу Кристиану Сайлеру. Покойный считался лучшим в своем деле на родине, но при этом не принимал участие в Олимпийских играх, так как практическая стрельба не является олимпийским видом спорта.

Ранее 5-tv.ru писал, почему умер призер чемпионатов мира и Европы по футболу Джанлука Виалли.