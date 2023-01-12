Реставрация Петропавловской крепости в Петербурге обойдется в миллиард рублей

Фото, видео: Антон Ваганов / ТАСС; 5-tv.ru

Долгожданное восстановление одного из символов Северной столицы начнется в ближайшие недели.

Уже в этом месяце начнется масштабная реставрация Петропавловской крепости. Протяженность невского фасада составляет около километра.

Сейчас, железные опоры, сооруженные еще во времена Екатерины Великой, а также гранитная облицовка находятся практически в аварийном состоянии. На долгожданное восстановление Петропавловской крепости власти Санкт-Петербурга выделили больше миллиарда рублей.