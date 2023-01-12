Российский солдат показал штурм позиций ВСУ под Кременной от первого лица

Фото, видео: Федосеев Лев / ТАСС; 5-tv.ru

Видео было снято на камеру прямо во время боя.

Уникальные кадры стрелкового боя глазами бойца российской армии. На видео — штурм позиций ВСУ в районе Кременной. В начале ролика боец шквальным огнем подавляет противника.

В какой-то момент у бойца кончились патроны, и он пустился на их поиски, попутно критикуя сослуживцев за недостаточный уровень активности.

«Мужики, хоть помогли бы. <…> Уже басиков *** нету. Они убегают, ***, дальше убегают. Басики, басики надо. Мужики, басики есть?» — кричит солдат.

Наконец герой видеоролика добрался до тыловых позиций отряда, где нашел бойца, который поделился с ним обоймой. И на этом видео обрывается.