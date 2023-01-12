Сорок выстрелов: РСЗО «Град» уничтожил склад боеприпасов ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Для приоритетных целей противника артиллерия боеприпасов не жалеет.

Несмотря на постоянные попытки ВСУ прорвать оборону, наши подразделения продвигаются на херсонском направлении. Важнейшую роль играют подразделения РСЗО. За счет чего им удается оттеснить врага, увидел Эмиль Тимашев.

«Жалко нарушать такую тишину, но наша реактивная артиллерия продолжает работать на херсонском направлении, уничтожая скопления противника на правом берегу Днепра», — рассказал военкор.

Один залп установки «Град» способен выжечь все в радиусе километра. Но это не значит, что ему не требуется точная наводка.

«Я должен сориентировать буссоль. Определиться, где север, где юг. И на эту буссоль будет ориентироваться орудие», — объяснил военный.

Артиллерийская буссоль — это большой «компас», где направления поделены на угломеры. По ним наводчик ориентирует орудие.

«Сейчас мы находимся на огневой позиции, сориентировали машину. Огневой удар будем наносить по складу боеприпасов противника», — поделился старший офицер батареи РСЗО «Град» с позывным «Алдан».

Расчет не поскупился и приготовил для боевиков целый пакет снарядов — все 40 выстрелов.

Пока расчет сворачивается, за дело берется разведка, а за ней и ствольная артиллерия, подавляющая огневые позиции ВСУ.