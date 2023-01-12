Женщину вернули с того света после аварии под Армавиром

Фото, видео: Telegram / 23 МВД; 5-tv.ru

После случившегося было возбуждено уголовное дело.

Страшная авария произошла под Армавиром. Грузовик с песком на большой скорости протаранил пассажирский автобус.

Водитель самосвала пытался избежать столкновения, но под тяжестью груза затормозить не удалось. В итоге автобус с пассажирами смяло. В результате аварии, пострадали семеро человек, трое из них находятся в реанимации. Один человек погиб.

У водителя автобуса диагностирована травма позвоночника, а водитель «КАМАЗа» отделался ушибами.

Но даже в этой жуткой истории нашлось место чуду. Одна из пассажирок от полученных травм впала в кому, медики зафиксировали клиническую смерть.

Но через 10 минут женщину удалось реанимировать. Сейчас врачи борются за жизнь остальных пострадавших. По предварительным данным, в аварии виноват водитель грузовика, который выехал на перекресток на красный свет.