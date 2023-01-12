Мама Романа Третьякова до сих пор хранит фото сына с Ольгой Бузовой

Фото: www.globallookpress.com / Said Gadzhiev

Шоумен и телеведущая начали карьеру на реалити-шоу в 2004 году и стали одной из самых крепких пар, но отношения не вышли за пределы поляны.

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Третьяков заявил, что мама до сих пор хранит его фото с Ольгой Бузовой. Портрет пары образца 2004 года женщина повесила на стену в своем доме и не думает снимать даже спустя столько лет, пишет Starhit.ru. По словам шоумена, семья с теплотой относится ко всем его достижениям, в том числе первым лучам славы на проекте. Впрочем, более ярких в будущем уже не случилось.

В отличие от бывшей, Третьяков не стал крупной знаменитостью. Он признавался, что статус экс-бойфренда Бузовой буквально преследует, не позволяя продвинуть, так сказать, собственный бренд. При этом, когда Роман пробовал себя в стендапе, все его шутки крутились вокруг известной фамилии. Но не это главное. Родственники звезды «Дома-2» в восторге от его жизненного опыта и очень им гордятся.

«Мне мама говорила, что в шоу нет ни одного момента, где ей было бы стыдно за меня. Они с отцом смотрели каждую серию. Родители вырезали наши фото из журналов, коллекционировали их. До сих пор есть фото с Ольгой, которое всем нравится, и мне тоже. Я говорю: «Мам, это же чужая женщина!» А она отвечает: «Ничего, меня все устраивает, оставь!» — поделился Третьяков.

Первый парень Ольги Бузовой пробыл на телестройке три года, столько же примерно продлились их отношения. В 2005–2006 годах пара вела ток-шоу «Роман с Бузовой» на ТНТ. Блондинка за своим избранником не последовала, спустя некоторое время она стала ведущей шоу наравне с Ксенией Собчак и Ксенией Бородиной. Всего на проекте Бузова проработала 17 лет.

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым звезда «Дома-2» стала брюнеткой и певицей. И еще актрисой, создателем криптовалюты, бренда одежды и лицом бесчисленного количества других проектов. Также она выступала в качестве героини женского варианта «Холостяка», который назывался «Замуж за Бузову». Ольга выбрала себе кавалера Дениса Лебедева, с которым со скандалом вскоре рассталась, обвинив в обмане.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лебедев сообщил о рождении ребенка.