Пушилин назвал сообщения украинских СМИ о зеленом коридоре из Соледара «дешевым спектаклем»

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Представитель властей ДНР сравнил ситуацию в Соледаре со Сталинградом.

Украинская пресса сначала долгое время молчала о происходящем в Соледаре, а потом единой волной выпустила сообщения об организации «зеленого коридора». Подобные новости вызвали крайне негативную реакцию у врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина.

Он назвал подобную недостоверную информацию «дешевым спектаклем», так как она в корне отличается от происходящего в городе.

«Когда в украинских средствах массовой информации в очередной раз разыгрывается дешевый спектакль на тему организации «зеленого коридора» для спасения солдат, попавших в окружение в районе Соледара, вспоминается следующее. Ровно 80 лет назад началась операция советских войск по ликвидации сталинградского котла. Представьте заявление Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам Паулюса «процедуры экстракшн», — написал Пушилин в официальном Telegram-канале.

По информации от российских военных, в настоящий момент Соледар полностью взят под контроль России, продолжается зачистка оставшихся групп украинских националистов. Город был взят в кольцо и теперь все, кто откажется сдаваться, подлежит уничтожению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет Украину после потери Соледара.