Popular Mechanics: гиперзвуковые ракеты РФ стали настоящим ужасом для США

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Американский эксперт назвал российские «Кинжалы» и «Цирконы» вершиной технологической революции в разработке вооружений.

Вершиной технологической революции в разработке вооружений назвал российские гиперзвуковые ракеты автор издания Popular Mechanics Луи Маззанте. По мнению эксперта, несколько типов такого оружия наводят неподдельный ужас на армию США: снаряды развивают скорость до десяти единиц Маха (Одна единица условно равна 340 метрам в секунду или 1224 километрам в час. — Прим. ред.) при этом сохраняя высокую маневренность.

«Гиперзвуковые ракеты следующего поколения могут летать низко (ниже 60 000 футов), корректировать курс в полете и маневрировать вокруг систем противоракетной обороны. Военные аналитики назвали их неудержимыми», — пишет Маззанте.

Автор статьи составил рейтинг из 13 позиций из РФ и Китая, которые занимают и гиперзвуковые ракеты, и «несколько обычных вооружений, что все еще не дают генералам спать по ночам». Возглавили список «Кинжалы» — эти ракетные комплексы российская армия уже использовала в ходе спецоперации на Украине. Отмечается, что они способны обмануть любую из существующих систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны.

Следом идут «Цирконы». Это первое в мире оружие, развивающее гиперзвуковую скорость собственной двигательной установкой. Третье место занял гиперзвуковой управляемый боевой блоком «Авангард», его носителем может быть баллистическую ракету РС-28 «Сармат», по словам Маззанте, известную в НАТО как «Сатана-2». Дальность полета составляет 18 тысяч километров. Американские военные также признают мощь и эффективность крылатых ракет «Калибр».

Ранее 5-tv.ru сообщал об успешной пробе на полях спецоперации — армия России уничтожила пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) новым боеприпасом.