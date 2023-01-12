Еще один националистский шаг: Зеленский хочет лишить гражданства украинцев с паспортом РФ

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В правиле, которое хочет ввести президент Украины, подразумеваются исключения для «патриотических граждан государства».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости лишить соотечественников с российским паспортом гражданства страны. Свою инициативу он озвучил на брифинге во Львове. По мнению лидера Незалежной, украинцы с удостоверением из РФ не должны проживать дома — пусть уезжают. Исключение он готов сделать только для «патриотических граждан государства».

«Наша задача, чтобы все люди, которые имеют гражданство сегодня — двойное, тройное, есть разные люди, включая гражданство РФ, которые имеют политическое или духовное влияние на наше государство, чтобы все эти люди имели, обязательно имели гражданство одно — РФ, если они его так же имеют», — сказал он.

На днях Владимир Зеленский лишил украинских паспортов и обвинил в нежелании служить народу четырех депутатов Верховной рады — Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Президент сослался на данные Службы безопасности (СБУ) и Государственной миграционной службы Украины, которые подтолкнули к соответствующему решению.

Также было приостановлено гражданство 13 священнослужителей Украинской православной церкви. Это произошло в Рождество, 7 января, хотя по данным местной прессы, указ был издан в конце декабря. В сентябре в СМИ прошла информация о лишении паспортов пятерых несовершеннолетних жителей Незалежной, однако причины не разглашались в связи с соответствующими законодательными нормами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Зеленский использует СБУ для смещения с должности главнокомандующего Вооруженным силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.