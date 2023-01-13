Работа не волк. Китайский гороскоп на неделю со 16 по 22 января

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Энергии месяца Быка обещают быть спокойными и тягучими. Пусть и временно.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

Новая неделя января придется на стабильную середину месяца Быка и мы все сможем сполна вкусить его прелести. А это прежде всего спокойствие, равномерность, любовь к труду и вкусной еде.

Воздействие энергий на нас отменить нельзя, поэтому лучший план всегда — использовать их себе на пользу. Энергии Быка — это Инь Земля, то есть хозяйственность, гостеприимство, трудолюбие и — «спокойствие, только спокойствие». Так что останавливаемся, потягиваемся и размеренно и неторопливо принимаемся за разгребание рабочих завалов, за благоустройство дома или квартиры. Да, и те, кто склонен к набору веса, не забывайте, что Бык любитель поесть, потому держим себя в руках и не переедаем.

Неделя по большей части неблагоприятна для лечения, диагностики и посещения медучреждений. Пара нейтральных дней, остальные — не очень. Если есть возможность — перенесите посещения врачей на иные даты.

Понедельник, 16 января. Ян Дерево на Собаке

В понедельник надо идти к начальнику за большой зарплатой. Это всегда непростой разговор, но благодаря помощи энергий, есть возможность повернуть его в свою пользу. Понедельник идеален для того, чтобы получать заслуженное вознаграждение, помощь и всякие другие бонусы от Вселенной.

На понедельник правильно планировать судьбоносные свидания, подписание важных контрактов, выход на новую работу или начало обучения. Кто озабочен возвратом долгов — в понедельник имеет шанс на возврат. Кто давно добивается внимания мецената — активизируйтесь именно в начале недели.

Энергии понедельника благоволят получению спонсорской и иной помощи от вышестоящих, так что работники краудфандинга, засучите рукава и вперед — рассылать письма и презентации с просьбами о помощи. Обязательно кто-то откликнется. Особенно удачливыми в этот понедельник могут стать люди с Драконом в карте. Им может неожиданно привалить неплохая прибыль.

Не рекомендовано в понедельник начинать лечение и брать кредиты. И вообще посещать финансовые и медицинские учреждения. Для них есть другие, более эффективные дни.

Те, у кого в личной карте ест Дракон могут ощущать давление и это будет нервировать. Стоит отпустить и мир покажется не таким скверным.

Вторник, 17 января. Инь Дерево на Свинье

Вторник покажется много спокойней понедельника. Суета отойдет на второй план, захочется простых понятных радостей жизни — посидеть в тишине, полюбоваться прекрасным, побродить по заснеженному городу.

Энергии дня не совсем однозначны — кому-то может повезти, а кому-то — наоборот. Поэтому во вторник не рекомендуется проворачивать грандиозные дела. Ограничьтесь качественным исполнением рутины, которая имеет обыкновение никогда не заканчиваться. Из развлечений можно запланировать задушевные встречи с друзьями и близкими. Бык любит и сам гостей принимать и ходить по гостям не прочь.

Не надо планировать никаких глобальных задач: переезда, выхода на новую работу или начала стройки. Лучше пообсуждать, распланировать, просчитать, а стартовать чуть попозже, когда энергии будут идеально благоприятны для таких сложных и неустойчивых процессов.

Люди со Змеей в карте могут испытывать во вторник трудности с коммуникациями и логистикой. Ну и нервы могут пошаливать. Стоит держать себя в руках и беречь нервы окружающих.

Среда, 18 января. Ян Огонь на Крысе

В среду придет штиль. Энергии замкнутся сами на себя и почти остановятся, настолько, что будет казаться, что мир замедлился раз в сто. Дела будут идти со страшным скрипом, а то и не идти вовсе. Все, что будет делаться в среду, будет проталкиваться в мир исключительно на вашей личной энергии, потому не удивляйтесь если к концу дня среды вы почувствуете себя сдутым шариком.

Среда предназначена для отдыха и ничегонеделания. Если «не делать» вам не разрешает начальник, то отвлеките его внимание тихим разбором рабочих завалов и чисткой рабочего стола от лишних бумаг и файлов. Если же начальников у вас нет — то смело устраивайте себе внеурочный выходной — наслаждаться неспешной жизнью.

Не стоит в среду рисковать. Не рекомендуются экстремальные развлечения, спортивные состязания (кроме шахмат), и активные физические нагрузки. Неблагоприятно начинать лечение и особенно ложиться под нож. Экстренных случаев это не касается.

Люди с Лошадью в карте должны быть в среду внимательнее всех — их неблагоприятные аспекты касаются больше всего.

Четверг, 19 января. Инь Огонь на Быке

Четверг будет похож на свечку в сугробе. Вроде горит, но не греет, вроде светит, но толком не освещает. Зато красиво. Энергии дня не очень активные, энергии мало, горы не сдвинуть. Ну и не стоит.

Посвятите четверг использованию Инь Огня, который приходит в этом дне. Инь Огонь — это прозорливость и ясность ума, энергия очищения и молитвы. Хорошо помогает планированию — займитесь наконец картой мечты. Способствует взаимопониманию — становятся яснее мотивы и чувства других людей. Можно запланировать свидание с важным для вас человеком. Благоприятно начинать лечение или обследование: диагноз будет поставлен более точно.

Не стоит планировать на четверг дела, которые требуют быстрой реакции — Быки не ненавидят торопиться. Не стоит совершать сделки с недвижимостью — можете завязнуть в согласованиях. Не беритесь за проекты с жесткими дедлайнами — не сможете выполнить в срок.

Люди с Козой в карте могут быть в четверг сильно раздражены. Не бросайтесь на других, они ни при чем.

Пятница, 20 января. Ян Земля на Тигре

А вот пятница, в отличие от предыдущих тягучих дней покажется очень даже резвой и активной. Как будто отпустят давно натягиваемую пружину, которая всех ограничивала. Появится энергия, захочется делать дела, бежать на работу и вечером, вприпрыжку — в выходные.

Энергии пятницы предназначены для генеральной уборки. И мы уже знаем, что это касается не только материального мира, но и мира чувств и отношений. Планируйте на пятницу любые очистительные мероприятия — от разбора шкафов до развода. Все что угодно, но важно инициировать очищение самому, чтобы оно внезапно само не свалилось на вашу голову.

Неблагоприятно в пятницу делать предложения руки и сердца, играть свадьбы, начинать ремонты и стройки, новый бизнес и совершать инвестиционные сделки. Очень вероятны форс-мажоры и срывы планов. Возможны потери денег и документов — будьте внимательны и аккуратны.

Наиболее восприимчивыми к негативным аспектам дня будут люди с Обезьяной в карте. Вам стоит снизить свою активность до минимума.

Суббота, 21 января. Инь Земля на Кролике

В субботу энергия продолжает прибывать. Несмотря на свою явную «нерабочесть», день благоприятен для множества важных и неважных дел. Прям таки просится — используйте меня по максимуму.

Хороша суббота для всего, что может принести вам в будущем прибыль — материальную или эмоциональную. Обладая способностью множить все, что вы делаете, энергии субботы помогут вам в открытии бизнеса, покупке ценного имущества, привлекут удачу для ваших инвестиционных сделок.

Точно также энергии дня увеличат и все негативное, что вы будете продуцировать. Скандалы, недовольство, долги, разборки — если вы погрязнете в таких делах в субботу, то есть большая вероятность застрять в них надолго. Включаем осознанность и не делаем ничего, что может вам в будущем навредить.

День также считается неблагоприятным для лечения и посещения больниц и больных. Хорошо, если есть возможность перенести эти визиты на другие даты. Если такой возможности нет, то идем и лечимся, но не обращаем внимание на всякие неидеальные обстоятельства.

Для людей с Петухом в карте день может показаться излишне нервным и противоречивым. Держите себя руках и все будет ОК.

Воскресенье, 22 января. Ян Металл на Драконе

Воскресенье побьет рекорды по удачливости. День полон активной и благоприятной энергии, которая благоволит всему, что относится к сфере взаимоотношений. И к шопингу. Наиболее удачливым персонажам удастся совместить в этот день одно с другим.

Планируйте на воскресенье сложные и важные разговоры о главном. Делайте предложения, просите прощения, настаивайте на разводе или планируйте свадьбу — все это будет происходить максимально легко и благоприятно из всех возможных вариантов.

Еще хорошо в воскресенье мечтать. Расписывайте и визуализируйте свои достижимые и недостижимые на первый взгляд цели. Энергии этого дня придадут вам необходимую толику энтузиазма для их осуществления.

Важное предупреждение — энергии воскресенья склонны выравнивать кочки и приводить все к общему знаменателю. Поэтому не пытайтесь выиграть или посоревноваться — энергия баланса будет сильней. Но, если ваша позиция заметно слабее — тогда этот день ваш шанс на то, чтобы получить больше, чем кто-то рассчитывал.

Не стоит в воскресенье подписывать контракты и браться за срочные проекты. Оставьте это на рабочую неделю. Не рекомендованы переезды, походы в суд, выходы на новую работу.

Люди с Собакой в карте имеют шанс на внезапную прибыль и продвижение давно застрявших дел. Каких именно — зависит от того в каком месте карты бацзы стоит ваша Собака. Ну и довольно нервно будет вам в воскресенье — имеет смысл знать об этом заранее.

Удачной всем недели!