«Календарь дальнобойщика»: Волочкову умоляют одеться после новой фотосессии

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

У поклонников не осталось ожиданий — в этой поездке на Мальдивы эпатажная знаменитость показала поклонникам все. Всю себя и даже больше.

Балерина Анастасия Волочкова вдарила горячим контентом по январским будням заскучавших россиян, сфотографировавшись топлес на мальдивском пляже. Звезда опустилась на колени в морские волны, грудь прикрыла руками, а единственную маленькую незагоревшую часть тела — стрингами из крошечного лоскутка ткани, которым даже слезу не утрешь. Незагоревшую часть тела они прикрыли не полностью. Снимок публикует KP.RU.

Бывшая прима Большого театра известна любовью к своему телу. В свои 46 лет она стройна и спортивна, каждый день, по собственным словам, три часа практикуется в балетном классе. Потом обычно отправляется на Мальдивы и там в затейливых купальниках демонстрирует шпагат. Как рассказала знаменитость, сутки на вилле обходятся ей в четыре тысячи долларов, за все дни отпуска она потратит около пяти миллионов без учета стоимости билетов.

Баснословные расходы на роскошный отдых требуют гласности. Об «элитности» артистка говорит в каждом посте. Волочкова оперативно делится фотографиями каждого своего развлечения на Мальдивах, в основном они пляжные. И едва прикрытые одеждой. Привыкшая рассматривать все анатомические особенности звезды публика замерла от неожиданности — на этот раз приглядываться не пришлось. Белый треугольничек тела балерина с удовольствием продемонстрировала сама. Но ожидаемой похвалы не получила.

«Трусов еще меньше не нашлось?»

«Календарь дальнобойщика 1996 года»;

«Даже сценические костюмы певца Валерия Леонтьева не были такими прозрачными, как бикини Анастасии»;

«Дорого, очень элитно и очень дорого, слишком дорого и очень элитно», — смеются подписчики в комментариях.

Хотя отдых у селебрити и очень дорогой, Солнце светит всем одинаково. Под палящими его лучами нежная кожа Волочковой покрылась красными пятнами. Дорвалась, шутит знаменитость. Кроме нездорового загара и болезненных ожогов ждали балерину и другие проблемы. Гидросамолет, на котором она планировала долететь от столицы Мале до острова вышел из строя, стоило в него сесть. Но главная неудача, по слухам, произошла на личном фронте.

В канун Нового года танцовщица вовсю рассказывала журналистам о предстоящей свадьбе с кондитером, которого она сказочно окрестила Дедом Морозом. Артистка намеревалась отметить день рождения на курорте, а потом в костюме Снегурочки впервые пойти под венец в Лапландии. Но вот день идет за днем на элитном пляже, а гуляет по нему Волочкова одна. Ранее 5-tv.ru выяснял, куда пропал жених балерины.