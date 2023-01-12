Военный академик объяснил, почему Запад не поставляет Украине тяжелые танки

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США направляет в Незалежную машины, оружие и боеприпасы на миллиарды долларов, но спектр ограничен, так как некоторые виды техники окажутся просто бесполезны на местах.

США и их западные партнеры не отправляют на Украину тяжелые боевые танки M1 «Абрамс» (Abrams), так как они могут разрушить недостаточно крепкие мосты на территории Украины. Далеко не все переправы в стране мощны настолько, чтобы выдержать вес подобной техники. Такое заявление в интервью URA.RU сделал член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош.

«От поставок „Абрамсов“ Запад пока воздерживается, потому что это тяжелые машины весом более 50 тонн каждая. Не все мосты на территории Украины могут выдержать вес такого танка, поэтому они могут оказаться в ряде случаев бесполезными», — сказал эксперт.

По мнению Бартоша, поддерживающие Киев государства делают ставку на легкие бронированные машины и бронетранспортеры, а также французские колесные танки, которые хоть и значительно устарели, но все еще эффективны в бою. А удовлетворять запрос Украины на более внушительные машины считают нецелесообразным.

На днях США сообщили о выделении очередного пакета военной помощи Украине, который оценивается в три миллиарда долларов. Такой суммы Вашингтон на Киев еще не тратил. В «комплекте» — боевые машины пехоты (БМП) Bradley, самоходные гаубицы, снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, внедорожники и бронетехника, боеприпасы и прочее. Тяжелые танки пока остаются предметом обсуждения, диалог ведут американский лидер Джо Байден и канцлер РФГ Олаф Шольц.

Кремль не оставлял военную поддержку Украины Западом без внимания, отмечая — это игра с огнем и прямое препятствие мирному урегулированию, действия, затягивающие вооруженный конфликт. Отмечалось, что все поступившее из-за рубежа в зону СВО оружие станет законной целью для российской армии. Предупреждения не были услышаны. Ранее, сообщал 5-tv.ru, президент Польши Анджей Дуда заявил о намерении поделиться с Киевом танками Leopard.