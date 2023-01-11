В Новосибирске умер народный художник России и ветеран ВОВ Вениамин Чебанов

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Об уходе из жизни знаменитого мастера сообщил мэр столицы Сибири Анатолий Локоть.

На 98-м году ушел из жизни народный художник России и ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Вениамин Чеботков. О его кончине сообщил в своем Telegram-канале мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Родился мастер 28 августа 1925 года в Украинской ССР, в 1935-м вместе с семьей он переехал в столицу Сибири, которая и стала его домом до последних дней. Чебанов носил звание почетного жителя города.

«Он прожил яркую жизнь. Участник Великой Отечественной, он все свое творчество посвятил патриотической теме: подвигу советского, российского солдата — защитника Родины. Горжусь нашей многолетней дружбой. Всегда с глубоким вниманием относился к его творчеству. Безмерно благодарен ему за погружение в мир искусства», — написал Локоть.

По словам мэра, по инициативе Чебанова в Новосибирске была открыта муниципальная картинная галерея, которая сегодня носит его имя. В экспозиции размещена его диорама Ржевской битвы, полотно 2,7 на десять метров, посвященное схватке Сибирской добровольческой дивизии с фашистскими захватчиками.

Образы героев своих картин Вениамин Карпович, в прошлом командир взвода, черпал из памяти о военных годах. Как отметил Локоть, Чебанов увековечил в своих работах не только собственное имя, но и подвиг поколения героев-сибиряков. Градоначальник выразил соболезнования семье художника и присоединился к их скорби об усопшем.

Вениамин Чебанов окончил Новосибирское военно-пехотное училище, в 1944-м в звании младшего лейтенанта попал на фронт. Сначала командовал ротой, потом взводом, в бою получил ранение и контузию, позже был награжден медалью «За отвагу», орденами Красной Звезды и Отечественной войны первой степени. После войны поступил в Иркутское художественное училище, работал художником-оформителем.

Чебанов проиллюстрировал около 100 книг в сотрудничестве с Западно-Сибирским книжным издательством. Являлся членом Союза художников СССР и РСФСР, звание народного художника получил в 2007-м. тема войны была основной в творчестве мастера. Его картины можно увидеть в музеях по всей России, они также хранятся в частных коллекциях во многих странах Европы и за океаном.

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