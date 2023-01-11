Стала известна причина смерти первого президента Башкортостана Муртаза Рахимова

Фото: Шеметов Максим / ИТАР-ТАСС / ТАСС

Политик скончался 11 января в возрасте 88 лет.

Причиной смерти первого президента Башкортостана Муртаза Рахимова стала тяжелая и продолжительная болезнь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя Курултая республики Рустем Ахмадинуров.

«Знаю, что он скончался после тяжелой продолжительной болезни», — рассказал Ахмадинуров.

Как сообщал 5-tv.ru, Муртаза Рахимов умер 11 января в возрасте 88 лет. Он был председателем Верховного Совета БАССР с 1990-го по 1993 год. Башкортостан возглавлял с 1993-го по 2010 годы.

Информации о месте и дате прощания с политиком пока не поступало. О них будет объявлено позже.