Умер первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов

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Политик скончался на 89-м году жизни.

Умер первый президент республики Башкортостан Муртаза Рахимов в возрасте 88 лет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Сегодня, 11 января, он скончался», — сообщили в пресс-службе.

Муратаза Рахимов был председателем Верховного Совета БАССР с 1990-го по 1993 год. Башкортостан возглавлял с 1993-го по 2010 годы. Причина смерти политика пока не названа. О месте и дате прощания будет объявлено позже.