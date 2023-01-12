Кадони о реабилитации после операции на спине: «Могу ненадолго покидать дом»

Фото: Instagram* / domkadoni

Экс-ведущий реалити-шоу «Дом-2» два года готовился к хирургическому вмешательству — из-за постоянных съемок его приходилось переносить несколько раз.

Бывший ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони порадовал поклонников хорошими новостями о своем самочувствии после операции на позвоночнике. В интервью StarHit.ru он сообщил, что реабилитация проходит хорошо, и возвращение к привычной жизни без ограничений не за горами. Хирургическое вмешательство 36-летний шоумен перенес в конце декабря. Он не предупреждал фанатов о госпитализации, а по факту опубликовал фото из больничной палаты.

«Сейчас уже чувствую себя нормально. Даже пару раз уже ездил за рулем. То есть, могу ненадолго покидать дом, и, в принципе, мне достаточно комфортно. Спешу успокоить, ничего страшного. Жив-здоров», — успокаивает Кадони.

Как рассказал телеведущий, операция была назначена на сентябрь, но занятость на съемках не позволила знаменитости взять паузу и заняться здоровьем. При этом проблемы со спиной у него наблюдались давно — около двух лет Кадони готовился к процедуре. Но в канун Нового года он все же нашел время для визита к врачам. Теперь, как сообщал в соцсетях шоумен, сидеть он сможет без боли и дискомфорта.

Решение покинуть «Дом-2» Влад Кадони также озвучил в конце 2022-го. Он пришел на проект участником в 2009 году и продвинулся по карьерной лестнице до должности ведущего. Уход из реалити, по словам звезды, не связан с его здоровьем. Как оказалось, расстался он с руководством телестройки по обоюдному согласию — после долгих переговоров они не пришли к единому мнению об условиях дальнейшей работы.

Влад Кадони душевно попрощался с коллегами и начальством и ушел без скандала вопреки слухам. Его место на проекте заняла еще одна экс-участница «Дома-2» Нелли Ермолаева. Фанаты Кадони негодовали и критиковали выбор новой ведущей, но принятое решение не изменилось. Ранее, писал 5-tv.ru, Ксения Бородина высказалась об уходе из реалити после 18 лет на посту.

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