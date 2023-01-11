Вдову Караченцова госпитализировали в Москве: «Боль терпеть невозможно!»

Вдову Николая Караченцова госпитализировали в Москве после лечения в Сочи

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

Людмила Поргина не так давно вернулась в столицу после лечения в Сочи. Прежде она жаловалась на тахикардию и гипертонический криз из-за нервного срыва.

Заслуженная артистка РФ Людмила Поргина попала в больницу в Москве. Ее госпитализировали столичные медики из-за сильной боли в колене.

«Да, я действительно нахожусь в больнице. <…> У меня сильная слабость. Вдобавок случился приступ подагры — стало очень сильно болеть колено. Боль была такой, что терпеть просто невозможно!» — рассказала актриса «МК».

Вдова Николая Караченцова напомнила, что перед Новым годом у нее случился нервный срыв. Из-за него праздники знаменитость провела на лечении в санатории в Сочи.

«У меня случился нервный срыв, начался гипертонический криз, проявилась тахикардия. Я поехала в санаторий в Сочи восстановиться. Когда вернулась в Москву, поняла, что отголоски нервного срыва все еще дают знать. Когда вернулась в Москву, поняла, что отголоски нервного срыва все еще дают знать. Врачи сказали, что лучше лечь в больницу», — добавила Людмила Поргина.

В медучреждении артистка проведет не меньше недели. За это время врачи проведут полный скрининг, чтобы выявить все возможные заболевания.

«Я нужна своему сыну, невестке и внукам, которые меня очень любят. Тут мне все нравится: меня окружают замечательные, очень заботливые врачи. Они поставят меня на ноги», — подытожила вдова Николая Караченцова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Людмила Поргина похудела на 20 килограммов из-за стресса.