«Омерзительно»: Татьяна Кравченко ответила на обвинения Садальского

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Абсолютно новый поворот в алкогольном скандале с Татьяной Кравченко.

Скандал между коллегами Татьяной Кравченко и Станиславом Садальским набирает все новые обороты. На этот раз, актриса резко ответила актеру.

По ее словам, за последние дни в СМИ появилось слишком много противоречивой информации о ней. Она призналась, что действительно отказалась выходить на одну сцену с Садальским после его новогоднего текста. Ее комментарий приводит издание «Московский комсомолец».

«Вместо меня ввели другую актрису. И, хотя роль не столь значительная, вероятно, я подвела прежде всего своих зрителей, которые меня ждали и которым я безмерно благодарна за их любовь и поддержку. Но как можно выходить на сцену с человеком, который позволяет себе оскорбительные и бездоказательные заявления в СМИ в адрес известных и уважаемых людей, с которыми я работаю и которым благодарна?» — заявила актриса.

Артистка добавила, что все дальнейшие поступки Садальского только подтвердили правильность ее решения.

«Тиражирование мифов о моей алкогольной зависимости омерзительно. За все время моей долгой актерской карьеры в театре и в кино я не сорвала ни одной репетиции, ни одного спектакля, ни одной съемки. В „Ленкоме“ это вообще было невозможно, артисты за подобные проступки увольнялись Марком Анатольевичем Захаровым немедленно. И сегодня, уверяю вас, в театре железная дисциплина. Я не хочу даже комментировать и давать характеристику самому Садальскому и опускаться до его уровня», — заключила Кравченко.

До этого Садальский намекнул Марку Варшаверу, что в театре пора менять руководство, раз оно допускает выход на сцену актрис «под градусом».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как на Садальского подадут в суд за обвинение Кравченко в алкоголизме.