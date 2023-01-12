«Потеряла человечность»: Елена Терлеева жестко раскритиковала Яну Чурикову

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Елене Терлеевой очень не понравилось то, что Яна Чурикова заговорила о ней в своей передаче.

Участница второго сезона «Фабрики звезд» Елена Терлеева жестко ответила на слова Яны Чуриковой о своей трагичной судьбе. Об этом она высказалась в социальной сети.

«Я многократно встречала статьи, в которых говорилось о моей трагичной судьбе. Слова, сказанные Яной Чуриковой в эфире ее интернет-шоу привлекли много внимания. Очень жаль, что в погоне за своими меркантильными интересами Яна Чурикова потеряла человечность и моральные принципы», — написала певица.

В беседе с Игорем Николаевым Чурикова обсудила популярность Елены Терлеевой. По ее мнению, артистке не помешало бы сменить репертуар и попробовать себя в другом амплуа. Также Чурикова назвала Терлееву «одной из самых больших трагедий «Фабрики звезд-2».

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на ее слова. Одни раскритиковали журналистку, другие поддержали. Многие вообще сказали, что не ожидали от Яны Чуриковой таких высказываний.

Терлеева, в свою очередь ответила, что продолжает выступать, записывает альбомы. И свою карьеру считает вполне успешной.

«Некоторые артисты рекламируют всевозможные товары, банковские услуги и так далее. Мне это не нужно, потому что я певица, а не рекламное лицо», — заключила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, стоит ли ждать новый сезон «Фабрики звезд».