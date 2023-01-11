Запасной наследник: принц Гарри должен был пойти на органы для брата

Принц Гарри заявил, что был рожден как донор для брата принца Уильяма

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rolf Vennenbernd; 5-tv.ru

Чудовищные слова принца Гарри выглядят настолько неправдоподобно, цинично и шокирующе, что вполне могут быть правдой.

Принц Гарри продолжает топить репутацию королевской семьи. На этот раз герцог Сассекский поделился сенсационными подробностями о своем якобы предназначении.

Он признался, что был рожден исключительно как запасной наследник, причем понадобиться короне может не только целиком, но и по частям — если будет необходимость стать донором старшему брату Уильяму. Чудовищную правду его матери принцессе Диане озвучили сразу после его появления на свет.

Виндзоры заявления родственника пока комментировать не берутся. Видимо, не могут подобрать слова.