Жительнице Челябинска «доктор Франкенштейн» поставил гуляющую грудь

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Стоит Лидии Бикмухаметовой поднять руку, как одна грудь стремится спрятаться в подмышку, а вторая сползает вниз. Такое поведение инородных тел доводит хозяйку до слез.

Жительница Челябинска добивается наказания для хирурга. Она пришла к нему в надежде улучшить бюст, а теперь боится смотреть на себя в зеркало. Грудь ведет себя непредсказуемо. То она есть, а то прячется. И женщина как будто склеена из разных кусочков, которые не очень подружились между собой.

А как объясняет все «доктор Франкенштейн»? И главное, можно ли все исправить? Узнал Дмитрий Юзупчук.

Лидия Бикмухаметова всю жизнь мечтала о чем-то большем и два года назад решилась — пришла в частную клинику Челябинска, чтобы заменить устаревшие имплантаты в груди. Там девушке посоветовали во всех смыслах необходимого специалиста — хирурга Виктора Нужного. Доктор взялся за бюст и сделал все буквально с нуля, как и хотела 31-летняя клиентка. Теперь, чтобы рассказать о том, как закончилась история, девушке приходится обнажить проблему.

«Если я сейчас бюстгальтер сниму, конечно без камеры, вы сами все увидите — будет совсем ужас», — поделилась она.

По словам пострадавшей, после операции силиконовые имплантаты хорошо прижились на новом месте, но стали непослушными. Стоит Бикмухаметовой поднять руку, как одна грудь стремится спрятаться в подмышку, а вторая сползает вниз. Такое поведение инородных тел доводит хозяйку до слез.

«Карманы» разного размера, но дело в установке, да, импланты, может, сами по качеству хорошие — у меня нет к ним претензий, у меня претензии к установке имплантатов», — плачет девушка.

По словам Бикмухаметовой, хирург Виктор Нужный завел силиконовые чашки куда не нужно — под мышцу. Девушка уверена, это можно было заметить после недельной реабилитации, но врач ушел в отпуск.

«8 марта, ровно семь суток после операции, я снимаю корсет и у меня шок — это вообще не то, что я ожидала. Несмотря на время, я пишу врачу в Viber: „Что вы наделали, я вам доверилась?“ Говорит: „Приходи на перевязку, тебя посмотрим“. Прихожу — его нет, делает другой врач», — рассказала Лидия.

Другой специалист сказал Лидии подождать два месяца. За это время, мол, все встанет на свои места. После этого Лидия пошла на свою первую фотосессию, но не в студию, а в кабинет МРТ.

Снимки она отправляла Виктору Нужному, но он их проигнорировал. В очередной раз девушка приходит в клинику, где принимает доктор, но он не собирается разговаривать уже с не нужным ему пациентом.

«А как можно от вас комментарий получить?» — спросили врача.

«Никак», — заявил он.

«Вы же знаете, что у меня такое, что у меня за грудь? Да, грудь у меня до сих пор болит. МРТ, что обнаружили, вы тоже знаете», — обратилась к нему Лидия.

«У нас юридические отношения, я извиняюсь», — сказал хирург.

Отношения переменились после того, как Бикмухаметова собрала кучу доказательств и предоставила их в суд, но от этого ей не легче. Она вновь плачет на лестничной клетке, ведь на снимках врачи также обнаружили доброкачественную опухоль, которую желательно удалить. Но девушка не спешит вновь ложиться на стол к хирургу. Грудь теперь — вещественное доказательство.

«Я бы давно уже прооперировалась, но я не могу сейчас прооперироваться, потому что, если я сейчас прооперируюсь, я потом никак никому ничем не докажу», — сказала Лидия.

Эксперты говорят — вернуть груди эстетичный вид возможно, но это может сказаться на здоровье пациентки.

«Ситуация, которую можно исправить. То есть, собственно, зайти туда заново, подсечь эту мышцу, и все, собственно, уйдет на нет», — прокомментировал пластический хирург Филипп Выступец.

Пока Бикмухаметова продолжает жить с болью в груди во всех смыслах и успокаивать себя мыслью, что все же найдется действительно нужный ей врач.