Снегопад вызвал в Дагестане транспортный коллапс и радость у жителей

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Даже взрослые жители Махачкалы радуются как дети.

На юге России, где настоящей зимы почти не бывает, сегодня праздник. Дагестан замело снегом. Причем, таких сугробов там не видели много лет! Они по колено, дороги замело, движение встало. А люди радуются. И даже устроили массовые гуляния на городских площадях по случаю снежного коллапса. Мурад Магомедов проникся настроением.

Снежный апокалипсис наступил в самом южном регионе страны. За последние сутки в Махачкале выпало так много снега, что город парализовало. Линейкой измерим среднюю высоту снежного покрова — 25 сантиметров. И это аномально много для приморского южного города.

Дороги замело. Не привычные к снегу водители пытаются ездить на летних колесах. Буксуют, рискуют. Еще и светофоры на перекрестках не работают из-за сбоя электроэнергии. И все же водители такой погоде рады. Что уж говорить про автомобилистов, если не все пешеходы смогли сразу перестроиться под снежную погоду. Видимо, по привычке махачкалинец в майке вышел на пробежку. На улице сугробы, а девушка надела туфельки на каблуках — зато в цвет шубы.

«За последние десять лет я впервые вижу столько снега за один день», — делится впечатлениями житель Махачкалы Арсен Сардаров.

Как снег на голову. Общественного транспорта мало. Тротуары не расчищены. Люди с трудом пробираются через сугробы. И тем не менее горожане счастливы.

«Особенно за детей рады, давно не было снега, какая прелесть, могут поиграть в снежки», — рассказывает жительница Махачкалы Светлана.

Из-за непогоды 60 тысяч жителей Дагестана остались без света. Сейчас специалисты в тяжелых условиях пытаются восстановить энергоснабжение. Люди дома не сидят, выходят на прогулки.

«Хорошая погода. Зима должна быть зимой. Если еще столько же выпадет, буду рад», — заявляет житель Махачкалы Хайбулла Хайбуллаев.

Снегопад начался еще вечером — улицы сразу же заполнили радостные местные жители. Кто-то даже прокатился на санках, правда, с риском для жизни. Кто-то соорудил сани с «Приорой». А на центральной площади люди устроили настоящие народные гуляния с зажигательными танцами и песнями. Вот только синоптики уже сказали — завтра Дагестан ждет потепление. Снег растает, и зимний праздник закончится.

«Температура поднимется, будут плюсовые значения. В Дагестане продолжится теплая весенняя погода», — сообщил начальник дагестанского Гидрометцентра Дадашаев Абдулгалим.

Сейчас во дворах все играют в снежки, многие не пошли в школу, и не потому что просто не смогли добраться до школы, просто не хотели упускать такую возможность.