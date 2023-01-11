Владимир Путин обсудил с кабмином поддержку новых регионов России

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Первое в 2023 году совещание Владимира Путина с правительством заставило нервничать некоторых министров.

Сегодня же президент потребовал повысить качество жизни в новых российских регионах. Не дожидаясь более спокойных времен. Владимир Путин ставил задачи перед правительством и что касается всей страны, то тут безусловными приоритетами названы две вещи. Во-первых, повышение зарплат. Во-вторых, стремление к максимальной независимости России. Кого хвалил президент, а кто из министров теперь в подавленном настроении — самое интересное выбрал Алексей Лазуренко.

Эффективная команда заинтересованных людей — так Владимир Путин характеризует состав российского правительства. Ему достались непростые времена, но успех демонстрирует само состояние страны.

«Ничего из того, что наш противник предрекал, не произошло, и сделано это благодаря прежде всего гражданам России, их собранности, всей нашей собранности, готовности к вызовам, готовности к работе в сложных условиях, не в последнюю очередь это результат работы правительства», — сообщил президент.

Вполне ощутимый результат — 200 миллиардов дополнительных доходов. Причем не имеющих отношения к продаже нефти и газа. И эти средства помогут с решением задач, которые Путин ставит перед правительством на 2023 год.

ЛНР и ДНР, Херсонская и Запорожская области в полной мере должны чувствовать себя дома. Уже с нового года там выплачиваются все положенные пособия. Вводится единый для всей страны минимальный размер оплаты труда и понятие прожиточного минимума. Его первоначальный размер устанавливали, сравнивая с показателями регионов, соседствующих с новыми субъектами.

«Такой институт, как прожиточный минимум, у них не применялся. И поэтому, собственно, с 1 января 23 года для них мы впервые вводим этот институт, и важно, что в Российской Федерации этот институт применяется для оценки малообеспеченности и для определения размера всех видов пособий на детей, которые сегодня существуют», — уточнила вице-премьер Татьяна Голикова.

И это — уже совсем другой уровень социальной сферы и инфраструктуры.

«Понимаю, что ситуация в новых субъектах сложная, в отдельных территориях продолжаются боевые действия, далеко не везде восстановлена мирная жизнь, обеспечена безопасность людей. Естественно, все эти факторы необходимо учитывать. Но все это не повод, чтобы взять паузу и отложить „на потом“ решение самых насущных вопросов. Уже сейчас нужно ставить конкретные цели и постепенно шаг за шагом добиваться их. Добиваться их решения, этого ждут люди, которые действительно переживают тяжелые времена и хотят видеть изменения к лучшему», — сообщил Владимир Путин.

Изменения к лучшему президент хотел бы видеть в целых отраслях. Причем значительные и скорые. Поэтому когда вице-премьер правительства Денис Манутров обещает, что за 7 лет в стране будут построены сотни воздушных и морских судов, президент интересуется: «А что с контрактами на этот год?»

«У нас все сверстано это с учетом техиспытаний, сертификации», — ответил вице-премьер.

«Денис Валентинович, у вас сверстано, но контрактов нет. Я знаю, что контрактов нет на предприятиях, мне директора сказали, чего вы дурака-то валяете. Когда будут паспорта? Когда контракты будут? Вот надо ответить на какие вопросы», — обратил внимание Путин.

«Это будет сделано в течение квартала исходя из тех возможностей, которые сформированы бюджетом, в том числе по льготной программе», — уточнил вице-премьер.

«Чтобы в течение месяца, я вас прошу, в течение месяца должно быть все сделано. Вообще квартал, о чем мы говорим? Мы не понимаем, в каких условиях мы живем, я прошу в течение месяца эту работу закончить», — подытожил президент.

Диалог с вице-премьером президент обещает продолжить уже с глазу на глаз. Но со знанием дела и требовательностью подходит и к остальным вопросам. Касаются они доходов простых россиян.

«Уже по итогам года у нас инфляция ниже 12 процентов, с округлением. Если быть точнее — 11 и 9 процентов. Это несмотря на то, что мы перенесли индексацию тарифов ЖКХ с первого июля 23 года на 1 декабря 22 года», — сообщил министр экономики Максим Решетников.

«Рост номинальной заработной платы это — хорошо, но это учетная позиция для нас с вами. Нам нужно добиваться роста реальных доходов населения. Это тоже очевидно и всем понятно», — отметил президент.

Или строительной сферы. Здесь, правда, новые рекорды: такого количества квадратных метров, как в 22-м, не возводили даже в тучные советские годы.

«Спасибо строителям, которые показали такие рекордные результаты. Кстати говоря, хочу поблагодарить и тех, кто работал на новых территориях, помогал Министерству обороны, выстраивал и сооружал оборонительные сооружения. К сожалению, среди строителей есть и потери — надо обязательно помнить об этом и семьям помогать. И строители, кроме того, что строители пользовались у нас уважением как созидатели, это стало еще и героической профессией», — заявил Путин.

За хорошие урожаи президент благодарит сотрудников АПК. К новым реалиям привыкают нефтегазовые компании. Запад не только вводит санкции не транзит нефти, но и вводят потолок цен на российские углеводороды. Российская нефть сейчас продается с дисконтом. Путин призывает обратить внимание, чтобы этот фактор не мешал наполнению бюджета. Тогда экономика страны будет развиваться теми же темпами.

«Мы можем уверенно констатировать, что финансовая, банковская система страны, экономика в целом — находятся в стабильном состоянии, активно развиваются. Есть все основания полагать, что такие же темпы будут сохранены и в 2023 году», — подытожил президент.

Дальше говорят о социальной поддержке новых регионов страны. Но делают это уже без телекамер.