По чем Родина? Украинская элита закатила люксовую вечеринку в Куршевеле

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

Под брызги шампанского за десятки тысяч евро компания весело отплясывала под антироссийские песни.

А вот те, кто на самом деле мог бы поддержать Украину, сделать это не спешит. Украинская элита решила устроить себе роскошный отдых во французских Альпах. И даже не пыталась это скрывать.

В соцсетях активно расходятся кадры с люксовой вечеринки в Куршевеле. Главные герои - популярная в своей стране модель Алина Варакута с мужем-предпринимателем. Бывшая Мисс Украина Карина Жосан. Тоже с мужем, который вообще находится в розыске за мошенничество.

Торжество под антироссийские песни компания устроила в одном из самых дорогих заведений Куршевеля. По некоторым данным, один только вынос бутылок с шампанским под флагом Украины мог обойтись в 20 тысяч евро. Многие обратили внимание на то, что среди гостей вечеринки есть и украинцы призывного возраста.